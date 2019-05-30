В Google Chrome теперь можно переопределять геолокацию для тестирования сайтов
В браузере Google Chrome теперь
Чтобы поменять местоположение, нужно:
- Войти в «Инструменты разработчика Chrome» (Chrome DevTools).
- Нажать Command+Shift+P (Mac) or Control+Shift+P (Windows, Linux, Chrome OS), чтобы открыть командное меню.
- Ввести «sensors», выбрать «Show Sensors» и нажать «Enter». Внизу окна DevTools откроется вкладка Sensors.
- В списке «Geolocation» выбрать один из доступных городов или нажать «Custom location», чтобы ввести нужные географические координаты (широту и долготу), или выбрать «Location unavailable», чтобы посмотреть, как ведёт себя сайт, если данных о местоположении пользователя нет.
Новая функция пригодится при тестировании тех интерфейсов, которые показывают разную информацию в зависимости от местонахождения пользователя.
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