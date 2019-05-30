В Google Chrome теперь можно переопределять геолокацию для тестирования сайтов

В браузере Google Chrome теперь можно переопределять геолокацию пользователя и задавать другое местоположение, чтобы протестировать, как сайт реагирует на разные места. Для этого достаточно использовать новую функцию в Chrome DevTools.

Чтобы поменять местоположение, нужно:

Войти в «Инструменты разработчика Chrome » (Chrome DevTools). Нажать Command+Shift+P (Mac) or Control+Shift+P (Windows, Linux, Chrome OS), чтобы открыть командное меню. Ввести «sensors», выбрать «Show Sensors» и нажать «Enter». Внизу окна DevTools откроется вкладка Sensors. В списке «Geolocation» выбрать один из доступных городов или нажать «Custom location», чтобы ввести нужные географические координаты (широту и долготу), или выбрать «Location unavailable», чтобы посмотреть, как ведёт себя сайт, если данных о местоположении пользователя нет.

Новая функция пригодится при тестировании тех интерфейсов, которые показывают разную информацию в зависимости от местонахождения пользователя.