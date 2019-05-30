Microsoft рассказала о «современной ОС» с незаметными обновлениями

На выставке Computex 2019, которая проходит с 28 мая по 1 июня в Тайване, Microsoft намекнула на работу над новой операционной системой рассказом корпоративного вице-президента по продажам потребительских товаров и устройств Ником Паркером относительно амбиций корпорации по следующей ОС.

Surface

К сожалению, никаких официальных заявлений по ОС Windows Lite сделано не было, однако представители компании загадочно дискутировали на тему разработки новой ОС. Топ-менеджер Microsoft заявил что, будущая ОС будет иметь набор инструментов для незаметных обновлений, безопасности по умолчанию, стабильной производительности и постоянного подключения.

Помимо этого, множество раз упоминалось, что «современная ОС», получит облачный опыт, искусственный интеллект и множественное восприятие, включающее в себя методы ввода информации пером, голосом, касаниями и «даже взглядом». Также речь шла о службах когнитивного распознавания и функции для отображения экрана Android-устройства на ПК, а также использования мыши и клавиатуры для управления приложениями и контентом мобильного гаджета благодаря Wi-Fi или мобильным 4G-сетям LTE.

На сегодня более детальная информация и приблизительные сроки выхода «современной» ОС Microsoft не сообщаются. Напомним, ранее представители компании сообщили о тестировании версии Windows 10, релиз которой состоится не ранее 2020 года.


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