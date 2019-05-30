Google ограничит работу расширений для блокировки рекламы в Chrome

Google собирается внедрить Manifest v3, который не даст эффективно работать расширениям для блокировки рекламы в Chrome . При этом корпоративные пользователи по-прежнему смогут использовать адблокеры.

В частности, Google планирует убрать тот API, который сейчас используют эти расширения. А решение, которое придёт ему на смену, будет не настолько мощным и гибким.

Предстоящие изменения вызвали волну критики в адрес компании со стороны разработчиков и пользователей. Однако она не намерена отступать от своих планов.

Текущая платформа, которую используют Chrome-расширения, называется Manifest v2. Она была представлена в 2012 году. В настоящее время Google работает над Manifest v3 с новой функциональностью.

В результате внедрения Manigest v3 существующий webRequest API будет заменён на решение с более ограниченными возможностями — declarativeNetRequest API . В итоге вместо самостоятельной фильтрации сети расширения будут предоставлять этот список Chrome для парсинга.

Многие разработчики, включая создателя uBlock Origin и uMatrix, выступили против этого плана. Однако, если они не перейдут на новый API, то их расширения перестанут работать для рядовых пользователей.

Запуск Manifest v3 ожидается в ближайшие пару лет.