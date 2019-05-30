Google ограничит работу расширений для блокировки рекламы в Chrome

Google собирается внедрить Manifest v3, который не даст эффективно работать расширениям для блокировки рекламы в Chrome. При этом корпоративные пользователи по-прежнему смогут использовать адблокеры.

В частности, Google планирует убрать тот API, который сейчас используют эти расширения. А решение, которое придёт ему на смену, будет не настолько мощным и гибким.

Предстоящие изменения вызвали волну критики в адрес компании со стороны разработчиков и пользователей. Однако она не намерена отступать от своих планов.

Текущая платформа, которую используют Chrome-расширения, называется Manifest v2. Она была представлена в 2012 году. В настоящее время Google работает над Manifest v3 с новой функциональностью.

В результате внедрения Manigest v3 существующий webRequest API будет заменён на решение с более ограниченными возможностями — declarativeNetRequest API. В итоге вместо самостоятельной фильтрации сети расширения будут предоставлять этот список Chrome для парсинга.

Многие разработчики, включая создателя uBlock Origin и uMatrix, выступили против этого плана. Однако, если они не перейдут на новый API, то их расширения перестанут работать для рядовых пользователей.

Запуск Manifest v3 ожидается в ближайшие пару лет.

По мнению 9to5Google, предстоящие изменения вполне оправданы для Google. Позволяя адблокерам выполнять свою работу, компания даёт им возможность негативно влиять на свой основной источник дохода. При этом корпоративные пользователи являются исключением, поскольку они сами являются дополнительным источником дохода.


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