В Chrome появятся новые защиты и настройки для контроля над сбором данных для рекламы

Google анонсировал несколько нововведений в Chrome , призванных предоставить пользователям больший контроль над использованием их данных для показа персонализированной рекламы.

Так, в ближайшие месяцы Chrome изменит правила управления файлами cookie, более жёстко ограничит использование цифровых отпечатков устройств (фингерпринтинга) и позволит пользователям получать больше информации о той рекламе, которую они видят.

В одном из предстоящих обновлений браузера Google упростит блокирование и удаление cookie. Пользователи смогут выбирать, какие данные удалять: first-party или third-party сookie.

Chrome также начнёт более агрессивно ограничивать фингерпринтинг, который является непрозрачной техникой отслеживания. Google не использует этот метод для персонализации рекламы, поскольку он не предполагает контроля пользователя над сбором данных. Компания также не разрешает другим организациям использовать полученные таким способом данные в своих рекламных сервисах.

Ещё одним нововведением станет новое расширение, благодаря которому в объявлениях, демонстрируемой Google на собственных и партнёрских площадках, будет показываться информация о том, какие компании были вовлечены в процесс, завершившийся показом рекламы. Например, рекламные платформы, которые выступали посредниками между рекламодателем и издателем, и компании, чьи трекеры присутствуют в объявлении. Пользователи также смогут увидеть все объявления, которые Google им показывал в последнее время.

Расширение с открытым исходным кодом будет работать не только в Chrome , но и в других браузерах.

Google также создаст API, которые позволят другим рекламным компаниям раскрыть ту же информацию для пользователей через новое расширение.

И расширение, и API планируется выпустить в ближайшие месяцы.