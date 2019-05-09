В Windows появится командная строка со смайлами и ядром Linux

В Windows появится командная строка со смайлами и ядром Linux

Приложение Windows Terminal появится в общем доступе летом и станет единым интерфейсом для взаимодействия пользователя со средами CMD (классическая командная строка), PowerShell (средство автоматизации, включающее в себя командную строку и язык сценариев) и Windows Subsystem for Linux (WSL — инструмент для запуска Linux-приложений). В новом «Терминале» кардинально переработан интерфейс: есть поддержка вкладок, тем оформления, а также пиктограмм для выражения эмоций. Иными словами, командная строка перестала быть аскетичной, в ней прибавилось удобств и возможности немного разнообразить серые будни программистов и системных администраторов.

В Windows появится командная строка со смайлами и ядром Linux

Windows Subsystem for Linux теперь не просто программный слой, обеспечивающий ограниченную совместимость с Windows некоторых приложений, написанных для Linux, а полноценная среда исполнения: в WSL 2 встроено последнее стабильное ядро Linux версии 4.19. Microsoft не впервые использует операционную систему с открытым исходным кодом в своих продуктах — на ее основе работает программное обеспечение сетевых коммутаторов в центрах обработки данных и ряд других продуктов компании. Исходный код обновленного WSL также будет открыт, а по заявлениям представителей Microsoft, производительность этой среды увеличилась почти в 20 раз по сравнению с предыдущей версией.

Дата выхода общедоступной версии нового браузера Edge не была объявлена, однако журналистам показали новые особенности и функции. В первую очередь, как и было обещано в декабре 2018 года, штатное приложение для просмотра интернет-страниц в Windows теперь основано на движке Chromium. Его модификации используются в большинстве современных веб-браузеров: собственно браузер Chromium, Chrome, Opera, «Яндекс.Браузер», «Спутник», «Амиго» и еще полтора десятка проектов.

В Windows появится командная строка со смайлами и ядром Linux

В Edge появится режим совместимости с Internet Explorer, что будет полезно бизнес-пользователям, у которых может быть большое количество приложений, написанных под этот устаревший браузер. Отдельное внимание уделено функциям приватности — теперь есть три режима, в зависимости от которых поведение пользователя в сети будет по?разному выглядеть для внешних наблюдателей. В довершение, Edge теперь работает в качестве «органайзера интересного в интернете»: появились инструменты для структурирования контента и его экспорта в офисный пакетом Microsoft.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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