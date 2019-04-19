Stack Overflow назвала самые популярные и высокооплачиваемые языки программирования и фреймворки
Популярная платформа вопросов и ответов для разработчиков Stack Overflow опубликовала масштабное исследование мирового сообщества программистов, их навыков, предпочтений Developer Survey Results 2019, пишут
Чтобы провести исследование, в компании опросили порядка 90 000 человек, занятых в этой сфере. В частности, респонденты называли самые любимые, самые популярные и самые высокооплачиваемые языки программирования, библиотеки, фреймворки и рабочие среды. Приводим некоторые результаты исследования ниже.
Самые любимые языки программирования:
Самые нелюбимые языки программирования (это % разработчиков, которые сейчас работают с этим языком, но не выражают интереса в продолжении такой работы):
Самые любимые фреймворки:
Результаты по ответу на вопрос о том, какие языки ассоциируются с высокими зарплатами по всему миру:
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