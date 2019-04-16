Бывший вице-президент Firefox обвинил Google в нечестной конкуренции

Бывший вице-президент Firefox Джонатан Найтингейл (Johnathan Nightingale) рассказал, как Google, будучи партнёром Mozilla, боролся с браузером Firefox – конкурентом Chrome.

Найтингейл начал работать в Mozilla в 2007 году. В то время Chrome ещё не было, а большинство инженеров Google были поклонниками Firefox.

Топ-менеджер работал в команде Firefox в течение 8 лет и практически всё это время Google являлся крупнейшим партнёром Mozilla, а 90% от её доходов приходилось на поисковую систему.

Когда в 2008 году был запущен Chrome, поисковое соглашение осталось прежним, а в Google постоянно говорили том, что обе компании находятся на одной стороне и преследуют одни и те же цели.

При этом на уровне отдельных людей всё, возможно, так и было, однако на уровне компании отношение было другим, считает Найтингейл.

Так, реклама Google Chrome начала появляться по запросам, связанным с Firefox; Gmail и Google Docs, открываемые в Firefox, начали выдавать ошибки и сбои, а демо-сайты блокировали Firefox как «несовместимый».  

Между тем Google и Firefox оставались партнёрами по поиску, а всякий раз, когда инженеры Firefox связывались с Google, то слышали, что все неполадки случайны и скоро будут исправлены. Однако эти ситуации повторялись снова и снова.

После десятков и сотен таких «совпадений» у Найтингейла зародились подозрения, что на самом деле это были спланированные действия, а не случайности.

«Я против того, чтобы называть злым умыслом то, что можно объяснить некомпетентностью, но я не верю, что Google так некомпетентен», — отметил бывший руководитель Firefox.

Из-за этих действий со стороны партнёра Mozilla теряла пользователей и тратила время на устранение сбоев вместо того, чтобы улучшать свой продукт, что не могло не отразиться на рыночных позициях Firefox.

Найтингейл отметил, что знает многих людей из команды Chrome и не сомневается в их порядочности. Однако отдельные сотрудники и компания в целом – это разные вещи, считает топ-менеджер. А на макроуровне Google/Alphabet – «очень целеустремлённый». И если Google хочет, чтобы что-то было сделано, он этого добивается.

Напомним, что в ноябре 2017 года Mozilla досрочно прекратила сотрудничество с Yahoo и заменила поиск Yahoo! на Google в своём новом браузере Firefox Quantum.


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