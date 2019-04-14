Апрельское обновление замедлило Windows 10

После апрельского апдейта Windows 10 (1809) под номером KB4493509 пользователи начали жаловаться на снижение скорости работы ОС. Причиной этого послужил конфликт обновлённого ПО с установленными сторонними антивирусными программами.

По информации из официального сайта поддержки Microsoft , у части пользователей после завершения установки апдейта система зависла либо начала отвечать на запросы в течение нескольких минут.