Апрельское обновление замедлило Windows 10

После апрельского апдейта Windows 10 (1809) под номером KB4493509 пользователи начали жаловаться на снижение скорости работы ОС. Причиной этого послужил конфликт обновлённого ПО с установленными сторонними антивирусными программами.

Windows 10 October 2018

По информации из официального сайта поддержки Microsoft, у части пользователей после завершения установки апдейта система зависла либо начала отвечать на запросы в течение нескольких минут.

После появления первых сообщений о проблеме Microsoft вместе с разработчиками антивирусного ПО начали выяснять причину возникновения ошибки. В свою очередь Avast заявила, что установка обновления Windows 10 KB4493509, а также Windows 7 KB4493472 и KB4493448 может привести к снижению быстродействия ПК. На сегодня для решения проблемы поможет лишь удаление последнего апдейта.


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