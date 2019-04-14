Апрельское обновление замедлило Windows 10

После апрельского апдейта Windows 10 (1809) под номером KB4493509 пользователи начали жаловаться на снижение скорости работы ОС. Причиной этого послужил конфликт обновлённого ПО с установленными сторонними антивирусными программами.
По информации из официального сайта поддержки Microsoft, у части пользователей после завершения установки апдейта система зависла либо начала отвечать на запросы в течение нескольких минут.
После появления первых сообщений о проблеме Microsoft вместе с разработчиками антивирусного ПО начали выяснять причину возникновения ошибки. В свою очередь Avast заявила, что установка обновления Windows 10 KB4493509, а также Windows 7 KB4493472 и KB4493448 может привести к снижению быстродействия ПК. На сегодня для решения проблемы поможет лишь удаление последнего апдейта.