Вышла новая версия Firefox с защитой от скрытого майнинга и сбора цифровых отпечатков
Компания Mozilla выпустила бета-версию браузера Firefox со встроенной защитой от криптомайнинга и функцией стирания оставляемых в ходе веб-сеанса уникальных цифровых отпечатков пользователя.
Новые функции, кроме бета-версии Firefox 67 также доступны в «ночной» сборке Firefox 68. Как сообщается в официальном блоге разработчиков Mozilla, в стабильный релиз они будут внесены в ближайшие недели.
По умолчанию защита от скрытого майнинга и сбора цифровых отпечатков выключена. Активировать ее можно в настройках браузера в разделе «Приватность и Защита».
Посмотреть, какие скрипты были заблокированы, можно нажав на значок с зеленым замком возле адресной строки. Из этого же меню сайт можно внести в белый список.
Новые функции безопасности работают так же, как антитрекинговая защита в текущей версии Firefox. Код, который препятствует загрузке нежелательного контента и слежке за активностью пользователя, предоставили разработчики сервиса
Напомним, в сентябре 2018 года браузер Mozilla Firefox начал автоматически блокировать любой код отслеживания со сторонних сайтов.
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