Opera обновилась для «интернета будущего»: с криптовалютным кошельком, VPN и блокировщиком рекламы

Opera представила новую версию своего браузера — сборка под номером 60 получила название Reborn 3. Компания говорит, что создала приложение для «интернета будущего», пишут AIN.UA .

Новый браузер построен вокруг безрамочного дизайна. В Reborn 3 есть встроенный кошелек для хранения криптовалют. Он синхронизируется с мобильным приложением Opera для Android и построен на базе сервиса infura.io.

Кошелек работает с технологией Ethereum Web3 и может обрабатывать все транзакции, совершенные через последнюю версию платформы Ethereum. Также можно использовать построенные на базе Web3 децентрализованные приложения, просто внеся их адрес в URL-строку.

Помимо этого, браузер оборудовали блокировщиком рекламы и бесплатным VPN-сервисом. В сайд-бар приложения можно вывести Facebook Messenger, WhatsaApp или Telegram для быстрого доступа к переписке. Reborn 3 поддерживает темную и светлую тему интерфейса и сохранил функции вроде иллюстрации скриншотов и другие возможности предыдущих версий.

В Opera подсчитали, что их продуктами ежемесячно пользуются более 208 млн пользователей на мобильных устройствах и 60 млн — на десктопах. К релизу нового браузера компания сняла короткометражку Escape. Фильм посвящен цифровой приватности и рассказывает о молодой женщине, которая пытается восстановить контроль над собственными данными.

Посмотреть все изменения, которые привнес Reborn 3, можно на changelog-странице проекта.