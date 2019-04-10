Opera обновилась для «интернета будущего»: с криптовалютным кошельком, VPN и блокировщиком рекламы

Opera представила новую версию своего браузера — сборка под номером 60 получила название Reborn 3. Компания говорит, что создала приложение для «интернета будущего», пишут AIN.UA.

Новый браузер построен вокруг безрамочного дизайна. В Reborn 3 есть встроенный кошелек для хранения криптовалют. Он синхронизируется с мобильным приложением Opera для Android и построен на базе сервиса infura.io.

Кошелек работает с технологией Ethereum Web3 и может обрабатывать все транзакции, совершенные через последнюю версию платформы Ethereum. Также можно использовать построенные на базе Web3 децентрализованные приложения, просто внеся их адрес в URL-строку.

Opera обновилась для «интернета будущего»: с криптовалютным кошельком, VPN и блокировщиком рекламы

Помимо этого, браузер оборудовали блокировщиком рекламы и бесплатным VPN-сервисом. В сайд-бар приложения можно вывести Facebook Messenger, WhatsaApp или Telegram для быстрого доступа к переписке. Reborn 3 поддерживает темную и светлую тему интерфейса и сохранил функции вроде иллюстрации скриншотов и другие возможности предыдущих версий.

В Opera подсчитали, что их продуктами ежемесячно пользуются более 208 млн пользователей на мобильных устройствах и 60 млн — на десктопах. К релизу нового браузера компания сняла короткометражку Escape. Фильм посвящен цифровой приватности и рассказывает о молодой женщине, которая пытается восстановить контроль над собственными данными.

Посмотреть все изменения, которые привнес Reborn 3, можно на changelog-странице проекта.


Михаил Сапитон, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Как украинские IT-компании нанимают джуниоров: исследованиеКак украинские IT-компании нанимают джуниоров: исследование
Microsoft анонсировала Windows 10 May 2019 UpdateMicrosoft анонсировала Windows 10 May 2019 Update
Microsoft подтвердила: флешки не нужно извлекать в «безопасном режиме»Microsoft подтвердила: флешки не нужно извлекать в «безопасном режиме»
Microsoft выпустила первую версию браузера Edge на движке Chromium. Он похож на ChromeMicrosoft выпустила первую версию браузера Edge на движке Chromium. Он похож на Chrome
Opera обновилась для «интернета будущего»: с криптовалютным кошельком, VPN и блокировщиком рекламыOpera обновилась для «интернета будущего»: с криптовалютным кошельком, VPN и блокировщиком рекламы
Блок рекламы


Похожие новости
Блокировщик рекламы в Chrome заработает по всему миру с 9 июляБлокировщик рекламы в Chrome заработает по всему миру с 9 июля
Вышла новая версия Adblock Plus для блокировки рекламы в FacebookВышла новая версия Adblock Plus для блокировки рекламы в Facebook
Компания Opera, выпускающая одноименный браузер, провела IPO
Opera представила первый мобильный браузер со встроенным криптокошелькомOpera представила первый мобильный браузер со встроенным криптокошельком
Майнинг-гигант Bitmain собирается вложить $50 миллионов в браузер OperaМайнинг-гигант Bitmain собирается вложить $50 миллионов в браузер Opera
Opera выпустила новый мобильный браузерOpera выпустила новый мобильный браузер
Opera закрывает свое бесплатное VPN-приложение
Разработчики AdBlock Plus раскритиковали блокировщик рекламы от GoogleРазработчики AdBlock Plus раскритиковали блокировщик рекламы от Google
Adblock Plus: блокировщик рекламы в Chrome будет блокировать только 16% всех объявленийAdblock Plus: блокировщик рекламы в Chrome будет блокировать только 16% всех объявлений
Opera внедрила защиту от скрытого майнинга в мобильные браузерыOpera внедрила защиту от скрытого майнинга в мобильные браузеры
Последние новости
Подгружаем последние новости