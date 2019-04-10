Microsoft подтвердила: флешки не нужно извлекать в «безопасном режиме»
Microsoft официально похоронила «безопасное извлечение» для накопителей, подключенных к PC. На странице поддержки Windows 10 указано, что с версии 1809 система по умолчанию поддерживает «быстрое извлечение», пишут
Это значит, что жесткий диск или флешку можно отключить в любой момент, если на них не идет запись файлов. Компания указала, что «Безопасное извлечение оборудования» и предварительные манипуляции в меню больше не нужны.
На изменения обратило внимание издание The Verge. Формально, изменения настигли Windows 10 еще во время выхода сборки 1809, в октябре. Однако тогда Microsoft не афишировала новые настройки.
При этом, Windows 10 все еще поддерживает «безопасное извлечение» — функция не пропала из настроек. Не пропали с сайта Microsoft и рекомендации от октября 2017 года, в которых тоже указана важность «безопасного извлечения» накопителей.
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06.04.2019 05:01