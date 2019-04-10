Microsoft подтвердила: флешки не нужно извлекать в «безопасном режиме»

Microsoft официально похоронила «безопасное извлечение» для накопителей, подключенных к PC. На странице поддержки Windows 10 указано, что с версии 1809 система по умолчанию поддерживает «быстрое извлечение», пишут AIN.UA .

Это значит, что жесткий диск или флешку можно отключить в любой момент, если на них не идет запись файлов. Компания указала, что «Безопасное извлечение оборудования» и предварительные манипуляции в меню больше не нужны.

На изменения обратило внимание издание The Verge. Формально, изменения настигли Windows 10 еще во время выхода сборки 1809, в октябре. Однако тогда Microsoft не афишировала новые настройки.