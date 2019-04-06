Microsoft анонсировала Windows 10 May 2019 Update

Компания Microsoft анонсировала обновление Windows 10 May 2019 Update. Апдейт для тестирования станет доступен уже на следующей неделе, а для широкого пользования – в конце мая.

Новое обновление, под кодовым названием «19H1», является относительно легким обновлением с точки зрения функциональности. Наиболее значимыми изменениями в Windows 10 May 2019 Update стали новая светлая тема, поддержка японских смайликов Kaomoji, функция Windows Sandbox, а также разделенный поиск Cortana и Windows.

Начиная с обновления Windows 10 May 2019 Update, вместо использования автоматической загрузки и установки, система будет уведомлять вас о новой версии. Вы сможете загрузить апдейт вручную либо же отложить загрузку на 35 дней.