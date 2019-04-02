Самые небезопасные языки программирования — рейтинг WhiteSource

Компания WhiteSource опубликовала отчет, посвященный самым небезопасным языкам программирования, пишут AIN.UA.

Участников рейтинга отобрали по популярности — в список попали C, Java, JavaScript, Python, Ruby, PHP и C++. Затем языки проанализировали по количеству уязвимостей, найденных в проектах с открытым исходным кодом за последние 10 лет.

На первом месте оказался C — за языком числится практически половина всех уязвимостей. Но как отмечают составители отчета, C находится в использовании дольше других представителей и на нем написано больше всего кода. Кроме того, C — один из языков, стоящих за Open SSL и ядром Linux. Такая популярность и распространенность и сказались на числе проблем. Второе место по числу уязвимостей занял PHP, третье — Java.

Самые небезопасные языки программирования — рейтинг WhiteSource

Распределение языков по количеству уязвимостей

Также специалисты WhiteSource сделали разбивку по числу уязвимостей за каждый год. Они отмечают, что их число существенно выросло за последние два года — это связывают с ростом заинтересованности в интернет-безопасности.

Самые небезопасные языки программирования — рейтинг WhiteSource

Распределение уязвимостей по годам

В WhiteSource не стали называть самый безопасный язык программирования. Как отмечают авторы, при разработке нужно в первую очередь опираться на тщательное тестирование, а не выбор языка по количеству известных уязвимостей.


Михаил Сапитон, AIN


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