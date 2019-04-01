3 языка программирования для изучения в 2019 году
Я до сих пор помню, как в 2013 году начал изучать свой первый язык программирования, и на C++ написал свой первый “Hello World”. Я был взволнован, как маленький ребенок. Теперь, когда я профессионально программирую и мне посчастливилось работать со многими различными технологиями, я собрал некоторые мысли о моих личных топ-3 языках, которые люди должны изучить в 2019 году. Итак, если вы новичок в мире программирования, я рекомендую вам эти языки, пишут
Python
Многие разработчики любят Python, и я уверен, что большинство профессиональных программистов работали с этим языком, по крайней мере, один раз в своей карьере. Согласно статистике, предоставленной индексом Tiobe, показано, что Python действительно все еще набирает популярность.
Почему Python?
- Может использоваться в различных типах прикладного программного обеспечения, включая веб-приложения, сетевые серверы, утилиты для настольных компьютеров, обработку данных, машинное обучение и многое другое.
- Одно из крупнейших активных сообществ. Найти поддержку от разработчиков Python будет не сложно, независимо от того, эксперт вы или новичок.
- Удивительные библиотеки (Django, Numpy и т. д.).
- Очень доступен для начинающих.
- Безусловно, самый популярный язык, используемый в науке по работе с данными для машинного обучения.
Для меня Python – это обязательный язык для разработчиков.
JavaScript
Как мы можем не говорить о JavaScript в современном мире? JavaScript буквально везде. Согласно опросу разработчиков Stack Overflow в 2018 году, JavaScript является самым популярным языком на своей платформе.
Почему JavaScript?
- Очень доступен для начинающих.
- Широко применяется в различных программах (браузеры, мобильные приложения, веб-приложения, интернет вещей и многое другое).
- Одно из самых быстрорастущих сообществ.
- На разработчиков JavaScript присутствует высокий спрос.
- Популярные веб-сайты / приложения, которые работают на Node.js, используют JavaScript (Netflix, PayPal, LinkedIn, Uber, и многие другие).
Если вам нравится быстро развивающийся язык, JavaScript может стать верным для вас выбором.
Go
Для многих из вас это может стать небольшим сюрпризом. Go ? это не первый язык, который приходит на ум. Но Go, на самом деле, очень классный язык для программирования.
Почему Go?
- Производительность. Go использует goroutines (самая сильная сторона Go) для одновременного выполнения инструкций с использованием меньшего количества ресурсов.
- Сильная типизация позволяет осуществлять легкую отладку, по сравнению с Python.
- Отсутствие наследования упрощает поддержку приложений Go.
- Go разработан и поддерживается компанией Google. Это означает, что этот язык был разработан для большой масштабируемости.
- Как и C/C++, Go компилируется и не использует виртуальную машину. Очень тесно работает к языкам нижнего уровня. В отличие от C/C++, Go имеет встроенную сборку мусора .
Если ваше приложение испытывает трудности с производительностью и читабельностью, Go поможет вам исправить проблемы. Для начинающих этот язык может быть немного трудным для изучения, так как Go в большей степени опирается на указатели, которые будет нелегко понять новичкам.
Заключительные мысли
Имейте в виду, что это мое личное мнение. Тем не менее, я считаю, что эти 3 языка имеют что-то общее. Кодирование должно быть забавным. Я могу заверить вас, что Python, JavaScript и Go принесут вам удовольствие. Помимо удовольствия, эти 3 языка будут готовы к масштабируемости. А это, в настоящее время, является большой проблемой для многих разработчиков.
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