3 языка программирования для изучения в 2019 году

Я до сих пор помню, как в 2013 году начал изучать свой первый язык программирования, и на C++ написал свой первый “Hello World”. Я был взволнован, как маленький ребенок. Теперь, когда я профессионально программирую и мне посчастливилось работать со многими различными технологиями, я собрал некоторые мысли о моих личных топ-3 языках, которые люди должны изучить в 2019 году. Итак, если вы новичок в мире программирования, я рекомендую вам эти языки, пишут AIN.UA .

Python

Многие разработчики любят Python, и я уверен, что большинство профессиональных программистов работали с этим языком, по крайней мере, один раз в своей карьере. Согласно статистике, предоставленной индексом Tiobe, показано, что Python действительно все еще набирает популярность.

Почему Python?

Может использоваться в различных типах прикладного программного обеспечения, включая веб-приложения, сетевые серверы, утилиты для настольных компьютеров, обработку данных, машинное обучение и многое другое. Одно из крупнейших активных сообществ. Найти поддержку от разработчиков Python будет не сложно, независимо от того, эксперт вы или новичок. Удивительные библиотеки (Django, Numpy и т. д.). Очень доступен для начинающих. Безусловно, самый популярный язык, используемый в науке по работе с данными для машинного обучения.

Для меня Python – это обязательный язык для разработчиков.

JavaScript

Как мы можем не говорить о JavaScript в современном мире? JavaScript буквально везде. Согласно опросу разработчиков Stack Overflow в 2018 году, JavaScript является самым популярным языком на своей платформе.

Почему JavaScript?

Очень доступен для начинающих. Широко применяется в различных программах (браузеры, мобильные приложения, веб-приложения, интернет вещей и многое другое). Одно из самых быстрорастущих сообществ. На разработчиков JavaScript присутствует высокий спрос. Популярные веб-сайты / приложения, которые работают на Node.js, используют JavaScript (Netflix, PayPal, LinkedIn, Uber, и многие другие).

Если вам нравится быстро развивающийся язык, JavaScript может стать верным для вас выбором.

Go

Для многих из вас это может стать небольшим сюрпризом. Go ? это не первый язык, который приходит на ум. Но Go, на самом деле, очень классный язык для программирования.

Почему Go?

Производительность. Go использует goroutines (самая сильная сторона Go) для одновременного выполнения инструкций с использованием меньшего количества ресурсов. Сильная типизация позволяет осуществлять легкую отладку, по сравнению с Python. Отсутствие наследования упрощает поддержку приложений Go. Go разработан и поддерживается компанией Google . Это означает, что этот язык был разработан для большой масштабируемости. Как и C/C++, Go компилируется и не использует виртуальную машину. Очень тесно работает к языкам нижнего уровня. В отличие от C/C++, Go имеет встроенную сборку мусора .

Если ваше приложение испытывает трудности с производительностью и читабельностью, Go поможет вам исправить проблемы. Для начинающих этот язык может быть немного трудным для изучения, так как Go в большей степени опирается на указатели, которые будет нелегко понять новичкам.

Заключительные мысли

Имейте в виду, что это мое личное мнение. Тем не менее, я считаю, что эти 3 языка имеют что-то общее. Кодирование должно быть забавным. Я могу заверить вас, что Python, JavaScript и Go принесут вам удовольствие. Помимо удовольствия, эти 3 языка будут готовы к масштабируемости. А это, в настоящее время, является большой проблемой для многих разработчиков.