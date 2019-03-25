Внешний вид и функции браузера Microsoft на движке Google Chromium

В начале декабря Microsoft впервые объявила, что её собственный браузер Edge скоро будет работать на базе открытого исходного кода Google Chromium.

Благодаря скриншотам, опубликованным в сети, можно видеть ка будет выглядеть браузер Microsoft на движке Google Chromium. Несмотря на то, что, сборка пока не готова к выпуску, все работает очень стабильно.

Особенности

На первый взгляд экран браузера Edge очень похожим на Chrome . Однако Microsoft добавила свои собственные штрихи и анимацию, чтобы браузер выглядел в стиле Windows 10. Как только вы запустите новый браузер, он даст вам возможность импортировать всё из Chrome , включая не только закладки, но и вашу историю и сохраненные пароли.

В новом браузере Edge имеется экспериментальный темный режим, который на данный момент скрыт за установочным флажком. Полностью переработана «Новая вкладка». При этом пропали функции отложенных вкладок и записей поверх страниц.

Расширения Chrome

Также подтверждено, что расширения Chrome работают в новом Edge. По сообщениям, Microsoft даже протестировала новый браузер с некоторыми расширениями и собрала лучшие из них на официальной странице расширений. Если вы хотите расширение вне этой коллекции, с одним изменением настроек, вы можете установить его прямо из Chrome Web Store.

Первое впечатление