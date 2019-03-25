Внешний вид и функции браузера Microsoft на движке Google Chromium

В начале декабря Microsoft впервые объявила, что её собственный браузер Edge скоро будет работать на базе открытого исходного кода Google Chromium.

Microsoft на движке Google Chromium

Благодаря скриншотам, опубликованным в сети, можно видеть ка будет выглядеть браузер Microsoft на движке Google Chromium. Несмотря на то, что, сборка пока не готова к выпуску, все работает очень стабильно.

Особенности

На первый взгляд экран браузера Edge очень похожим на Chrome. Однако Microsoft добавила свои собственные штрихи и анимацию, чтобы браузер выглядел в стиле Windows 10. Как только вы запустите новый браузер, он даст вам возможность импортировать всё из Chrome, включая не только закладки, но и вашу историю и сохраненные пароли.

Microsoft Chromium
Microsoft Chromium
Microsoft Chromium
Microsoft Chromium
Microsoft Chromium
Microsoft Chromium
Microsoft Chromium

В новом браузере Edge имеется экспериментальный темный режим, который на данный момент скрыт за установочным флажком. Полностью переработана «Новая вкладка». При этом пропали функции отложенных вкладок и записей поверх страниц.

Расширения Chrome

Также подтверждено, что расширения Chrome работают в новом Edge. По сообщениям, Microsoft даже протестировала новый браузер с некоторыми расширениями и собрала лучшие из них на официальной странице расширений. Если вы хотите расширение вне этой коллекции, с одним изменением настроек, вы можете установить его прямо из Chrome Web Store.

 

Первое впечатление

Стоит отметить, что Microsoft ещё не внедрила функцию выделения вкладок, также отсутствует возможность писать на веб-страницах и в PDF-файлах. Несмотря на то, что некоторые функции Microsoft Edge пока еще не доступны, по первому впечатлению, преемник Edge на основе Chromium является более чем достойной заменой стандартному браузеру Windows 10.


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