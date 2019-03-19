Вышла новая версия Firefox с блокировкой автозапускаемого медиа-контента

Компания Mozilla выпустила очередную версию своего браузера — Firefox 66. Релиз направлен на минимизацию главных онлайн-раздражителей — автоматического проигрывания навязчивого аудио и видеоконтента.

Теперь Firefox будет блокировать любой автоматически воспроизводимый со звуком медиа-контент на всех сайтах. Для начала воспроизведения пользователь должен сам запустить ролик, тем самым соглашаясь на просмотр именно этого контента.

Блокировка автозапуска медиа-контента включена по умолчанию, однако ее всегда можно отключить в настройках раздела «Приватность и защита»:

Кроме того, у новой функции есть белый список, в который пользователь может внести те сайты, от которых желает получать автозапускаемый контент. 

В остальном же Firefox 66 является рядовым обновлением с набором небольших улучшений, призванных повысить удобство работы с браузером.

Напомним, в сентябре 2018 года браузер Mozilla Firefox начал автоматически блокировать любой код отслеживания со сторонних сайтов. Ранее пользователям браузера предоставлялась опциональная возможность блокировки внешнего JavaScript-кода, изображений и iframe-страниц, отслеживающих его переходы. В новых версиях Mozilla Firefox блокировка работает по умолчанию для всех ресурсов.


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