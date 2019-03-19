NVIDIA показала нейросеть, которая превратит рисунок в фото

Компания NVIDIA объявила о разработке «умного» приложения для рисования GauGAN, которое используя модель глубокого обучения, превращает простые рисунки в фотореалистичные шедевры.

GauGAN

Название приложения, GauGAN, обозначает игру слов, основанную на имени художника Винсента Ван Гога и на использовании генерирующих состязательных сетей (GAN) для разработки реалистичных изображений.

Как работает GauGAN?

Согласно NVIDIA, приложение похоже на «умную кисть», которая заполняет детали вашего чертежа (называемые «картой сегментации»). По сути, вы предоставляете план того, что вы хотите нарисовать, и маркируете каждый сегмент, диктуя, каким он должен быть. Затем GauGAN заполняет дополнительные детали, чтобы сделать ваши рисунки более реалистичными. Вычисления при этом производятся на стороне облачного сервиса: их скорость не зависит от производительности вашего компьютера.

Новое графическое приложение NVIDIA не ограничивается только пейзажами. При помощи GauGAN можно создавать картины с изображением зданий, дорог и людей. GauGAN также позволяет создателям контента добавлять специальные фильтры, которые включают в себя имитацию стиля конкретного художника или регулировку освещения изображения от дневной до ночной сцены.

В первую очередь GauGAN предназначено для специалистов по дизайну и разработчиков игр. Когда новое приложение будет доступно для потребительского использования – неизвестно.


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