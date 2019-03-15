Новая версия Adblock Plus блокирует рекламу в пять раз быстрее

Блокировщик рекламы Adblock Plus получил обновление. Новая версия 3.5 для Chrome , Firefox, Opera и Edge позволяет блокировать назойливые объявления быстрее и точнее.

Теперь для работы Adblock Plus требуется на 60% меньше ресурсов центрального процессора. А каждый запрос, отправленный сайтом для показа рекламы, анализируется блокировщиком с увеличенной скоростью.

Кроме того, при фильтрации рекламы новая версия будет учитывать особенности конкретных языков, и в большинстве стран эти списки фильтров будут активированы по умолчанию.

«Это важная новость, которая принесёт большую пользу людям по всему миру. Наше решение даёт пользователям контроль над интернетом и в то же время позволяет им вносить вклад в онлайн-контент. Несмотря на то, что многие всё ещё считают блокировку рекламы конфликтом интересов, у нас постепенно получается преодолеть этот разрыв, чем мы очень гордимся», — подчеркнул CEO eyeo, компании-разработчика AdBlock Plus, Тилль Файда.

Новая версия блокировщика доступна на сайте: adblockplus.org

Напомним, ранее операционный директор Adblock Plus Бен Уильямс рассказал SearchEngines о том, с чем пришлось бороться блокировщику в 2018 году, об экспериментах сервиса с AI и своём видении честного информационного обмена в сети.