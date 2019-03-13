Windows 10 начнёт автоматически удалять проблемные обновления

Компания Microsoft работает над новой функцией, которая будет автоматически удалять неудачные обновления Windows 10. Если после установки недавнего обновления на вашем компьютере произошел сбой, и попытки автоматического восстановления оказались безуспешными, Windows устранить ошибку, удалив недавно установленные обновления.

Windows 10 S Mode

Новая функция – это крайний метод, и откат обновлений будет происходить только после того, как будут опробованы все другие варианты автоматического восстановления. После удаления неудачного обновления пользователь получит уведомление со следующим сообщением:
«Мы удалили некоторые недавно установленные обновления, чтобы восстановить ваше устройство после сбоя при запуске.»

Помимо этого, Windows заблокирует автоматическую установку проблемных обновлений в течение следующих 30 дней, что даст Microsoft время для устранения проблемы. Когда ошибка будет устранена, Windows снова попытается установить обновления. Пользователи по-прежнему могут переустанавливать обновления вручную. Если проблема вновь повторится, Windows также его удалит.




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