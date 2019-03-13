Новая веб-версия Skype получила поддержку HD-звонков и другие улучшения

В конце прошлой недели Microsoft приступил к запуску обновлённой веб-версии Skype, получившей ряд новых функций. В их числе – поддержка звонков в HD-качестве, переработанная панель оповещений и другие новшества.

Новая версия доступна для всех устройств, которые работают под управлением Windows 10 или Mac OS X 10.12 и выше, на которых установлена последняя версия браузера Google Chrome и Microsoft Edge. В браузерах Opera, Firefox и Safari обновлённый Skype не поддерживается.

Помимо видеозвонков в HD-формате, которые доступны как в личных, так и в групповых чатах, новая версия Skype for Web также получила встроенную функцию записи звонков. А на обновлённой панели оповещений, которая открывается по клику на иконку в виде звонка, пользователи теперь будут видеть все реакции на сообщения, упоминания в групповых обсуждениях, ответы и т.п.

Разработчики также улучшили медиагалерею. Теперь в ней отображаются все файлы, ссылки и фотографии из разговора.

Напомним, что в феврале Skype научился размывать фон во время видеозвонков.