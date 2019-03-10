Последнее обновление Windows 10 снижает производительность в играх

Microsoft сообщила, что последний апдейт Windows 10 (KB4482887), выпущенный 1 марта, может снизить производительность графической подсистемы и мыши в некоторых играх, перечень которых не уточняется.
В описании апдейта указано:
«После установки KB4482887 пользователи могут заметить снижение производительности графики и мыши в определенных играх (например, в Destiny 2)».
Точный список игр, замедляющихся после обновления, на данный момент отсутствует, однако в Microsoft уже устраняют проблему. Единственным решением на данный момент является удаление апдейта KB4482887.