Скриншоты браузера Microsoft Edge на движке Chromium

Microsoft создаёт новый интернет-обозреватель под кодовым названием Ahaheim на движке своего давнего соперника – Chrome . Браузер будет работать на ядре Chromium и заменит текущий браузер Edge, работающий на собственном движке EdgeHTML.

Сайт Neowin.net показал, как будет выглядеть браузер и не исключает, что он может появится уже в новых тестовых сборках по программе Insider.