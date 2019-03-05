Скриншоты браузера Microsoft Edge на движке Chromium

Microsoft создаёт новый интернет-обозреватель под кодовым названием Ahaheim на движке своего давнего соперника – Chrome. Браузер будет работать на ядре Chromium и заменит текущий браузер Edge, работающий на собственном движке EdgeHTML.
Сайт Neowin.net показал, как будет выглядеть браузер и не исключает, что он может появится уже в новых тестовых сборках по программе Insider.
Обновленный Edge получит поддержку расширения из Google Chrome. Под адресной строкой браузера расположиться меню закладок, а на пустой странице отображаются ссылки на сайты, которые пользователь посещает чаще других.