Скриншоты браузера Microsoft Edge на движке Chromium

Microsoft создаёт новый интернет-обозреватель под кодовым названием Ahaheim на движке своего давнего соперника – Chrome. Браузер будет работать на ядре Chromium и заменит текущий браузер Edge, работающий на собственном движке EdgeHTML.

Edge

Сайт Neowin.net показал, как будет выглядеть браузер и не исключает, что он может появится уже в новых тестовых сборках по программе Insider.

Edge Chromium
Edge Chromium
Edge Chromium
Edge Chromium
Edge Chromium
Edge Chromium
Edge Chromium
Edge Chromium

Обновленный Edge получит поддержку расширения из Google Chrome. Под адресной строкой браузера расположиться меню закладок, а на пустой странице отображаются ссылки на сайты, которые пользователь посещает чаще других.




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