ОС Windows Lite будет поддерживать устройства с двумя экранами

Согласно The Verge, Microsoft работает над новой версией Windows, предназначенной для двухэкранных устройств и собственных устройств начального уровня, которые нацелены на соперничество с Google Chromebook.

Intel Laptop Two Screen

ОС, известная под кодовым названием Windows Lite, нацелена, прежде всего, на устройства с двумя экранами. Intel также продвигает новую категорию устройств, показав ранее несколько собственных прототипов компактных компьютеров, похожих на концепцию Microsoft Courier – проект складного планшета с двумя дисплеями, от которого компания отказалась в 2010 году.

Windows Lite будет более урезанной версией Windows 10 с меньшим количеством функций и получит возможность запуска приложений из Microsoft Store и прогрессивных веб-приложений (PWA).

По сути, ОС Windows Lite отсечет множество функций от Windows 10, включая большую часть функций обратной совместимости, которые позволяют Windows 10 работать со многими более старыми приложениями. Интерфейс новой Windows Lite будет похож на Windows, но, как сообщается, он будет сочетать в себе «то, что Microsoft делает со своей оболочкой Surface Hub и ограниченной функциональностью своего пользовательского интерфейса Windows Phone Continuum».

Первое устройство под управлением операционной системы Windows Lite может выйти уже в нынешнем году. В мае этого года в Сиэтле Microsoft проведет конференцию для разработчиков Build, где и расскажет о своей новой ОС.




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