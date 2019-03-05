Вышло новое ядро Linux 5.0

В прошлое воскресенье без громких официальных объявлений было выпущено обновление стабильной ветки ядра ОС Linux с 4.20 до 5.0. Ведущий разработчик Linux Линус Торвальдс обнародовал полный список нововведений на форуме разработчиков Linux .

Заметим, что как и с версиями 3.0 и 4.0, переход на новый численный номер является чистой формальностью и не зависит от кардинальных нововведений. Тем не менее, количество мелких изменений относительно прошлой версии значительно возросло.

Список наиболее серьезных изменений, нововведений и исправлений в Linux 5.0:

перенесен энергоэффективный планировщик задач для процессоров архитектуры ARM big.LITTLE из ОС Android;

реализована поддержка протокола шифрования Google Adiantum для малопроизводительных устройств без возможности использовать алгоритм блочного шифрования AES;

Adiantum для малопроизводительных устройств без возможности использовать алгоритм блочного шифрования AES; в драйвере AMDGPU добавлена поддержка технологии FreeSync;

реализована файловая система BinderFS;

появилась возможность размещения файла подкачки в Btrfs;

в UDP добавлена поддержка флага MSG_ZEROCOPY и GRO (Generic Receive Offload);

в seccomp реализована возможность выноса обработчиков блокировок в пространство пользователя;

добавлена поддержка массивов NVM-памяти со встроенными операциями обеспечения безопасности, такими как защита данных паролем, очистка и блокировка;

добавлен драйвер для сенсорных дисплеев Raspberry Pi.

Полный список изменений, нововведений и исправлений доступен на официальном сайте .