Microsoft представит весной операционную систему Lite OS

Согласно данным ресурса Petri.com, компания Microsoft работает над новой операционной системой под названием Lite OS. Благодаря аналитику ресурса Petri Брэду Сэмсу у нас есть представление о том, как будет выглядеть новая ОС.

Изображение выше представляет собой макет Lite OS на нынешнем этапе разработки. На момент официального дебюта интерфейс системы может измениться. Lite OS будет устанавливать только приложения из Microsoft Store. Изначально это будут приложения UWP и PWA. В конечном итоге Microsoft добавит и поддержку Win32.