Apple объединит приложения для iPhone, iPad и Mac к 2021 году

Согласно отчету Bloomberg, Apple планирует дать разработчикам возможность создавать приложения, которые работают на всех основных платформах компании (iOS и macOS). Это будет означать, что одно приложение будет работать как на iPhone, так и на iPad и Mac. Также Apple App Store и MacOS App Store будут фактически объединены в одно целое.

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Bloomberg впервые сообщил об этой инициативе под кодовым названием Marzipan еще в декабре 2017 года. Сама Apple упомянула Marzipan на своей конференции WWDC в 2018 году. Тогда адаптированные приложения «Дом», «Акции», «Новости» и «Диктофон» были добавлены в macOS Mojave. Теперь сообщается, что объединение приложений запланировано на 2021 год.

Объединение будет происходить поэтапно. Благодаря новому SDK разработчики смогут перенести свои приложения для iPad на Mac уже в этом году. Для iPhone набор средств разработки появится только в следующем году.

Важно отметить, что это не означает, что macOS и iOS станут единой операционной системой, они по-прежнему будут существовать отдельно. Больше о инициативе Marzipan станет известно на конференции WWDC 2019, которая состоится в начале июня.


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