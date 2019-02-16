Microsoft уже начала тестировать крупное обновление Windows 2020 года

Microsoft выпустила предварительную версию Windows 10 под кодовым названием 20H1, полноценный релиз которого состоится лишь весной 2020 года. 20H1 предназначена для участников программы Windows Insiders, в рамках канала Skip Ahead, и распространяется под номером сборки 18836.

Почему Microsoft решилась выпустить обновление, запланированное только на 2020 год, в компании поясняют тем, что в Windows 20H1 появятся новые функции, разработка и отладка которых потребует больше времени.

На сегодняшний день Microsoft выпустила шесть основных обновлений для Windows 10. Седьмое обновление, под кодовым названием 19H1, находится на стадии разработки, и будет выпущено весной текущего года. Это обновление включает новую светлую тему, улучшения в центре уведомлений и «Песочнице» (Windows Sandbox), а также множество других изменений.

Таким образом, участники программы Windows Insiders либо могут продолжить тестирование сборки 19H1, либо попробовать первую сборку 20H1. Но осенняя сборка 19H2 не появится ещё несколько месяцев.