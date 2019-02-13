Компьютеры Apple поразил опасный вирус. Виноват Windows

Компьютеры Apple поразил опасный вирус. Виноват Windows

Для этого они замаскировали троян под установщик довольно популярного среди пользователей MacOS файрвола Little Snitch. Внутри обыкновенного на вид файла для установки находится среда исполнения Windows-совместимых файлов Mono, а также вредоносный код, выполняемый в этом контейнере. Таким образом, штатное антивирусное ПО игнорировало угрозу, ведь среда выполнения полностью взята из официального дистрибутива, а файлы с расширением EXE, в обычных условиях выполнимые только в операционной системе Microsoft, по умолчанию считаются не опасными.

Иными словами, пользователи, которые пожелали сэкономить 50 евро и скачать пиратскую версию Little Snitch с торрента, вместо повышения своей безопасности получали еще большую угрозу. После установки вредоносный код анализировал систему и установленное в ней программное обеспечение. На основании полученных данных, он затем скачивал и устанавливал различные программы, показывающие назойливую рекламу. Часть таких программ были также замаскированы под Little Snitch или Adobe Flash Media Player.

Компьютеры Apple поразил опасный вирус. Виноват Windows

Компания Apple пока что не дала никаких комментариев по сложившейся ситуации. Специалисты из компании Trend Micro, обнаружившие описанный троян, предполагают, что он может быть «первой ласточкой» гораздо более опасных компьютерных вирусов. Обычно приложения, написанные для Windows, невозможно запустить в среде MacOS, но есть инструменты, позволяющие обойти это ограничение. Таковым является фреймворк Mono — программная среда с открытым исходным кодом, создающая полноценное окружение из библиотек и протоколов, необходимых для выполнения EXE-файлов. Им пользуется значительная часть владельцев компьютеров Apple из-за широкой популярности Windows и большого количества непортированного программного обеспечения.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Microsoft просит не использовать Internet ExplorerMicrosoft просит не использовать Internet Explorer
Skype научился размывать фон во время видеозвонковSkype научился размывать фон во время видеозвонков
Компьютеры Apple поразил опасный вирус. Виноват WindowsКомпьютеры Apple поразил опасный вирус. Виноват Windows
Динамики MacBook Pro перегорают из-за бага в Adobe Premiere ProДинамики MacBook Pro перегорают из-за бага в Adobe Premiere Pro
Блок рекламы


Похожие новости
Microsoft намерена отказаться от живых плиток в Windows 10Microsoft намерена отказаться от живых плиток в Windows 10
Microsoft разделит поиск и Cortana в Windows 10Microsoft разделит поиск и Cortana в Windows 10
Microsoft прекратит поддержку Windows 7Microsoft прекратит поддержку Windows 7
Windows 10 обошла Windows 7 по доле рынкаWindows 10 обошла Windows 7 по доле рынка
В Chrome нашли ошибку, которая намертво «вешает» WindowsВ Chrome нашли ошибку, которая намертво «вешает» Windows
Обновление Windows 10 October 2018 доступно для всех пользователейОбновление Windows 10 October 2018 доступно для всех пользователей
Как Windows 10 следит за пользователямиКак Windows 10 следит за пользователями
Microsoft добавила поддержку 64-битных приложений в Windows 10 для ARM-процессоровMicrosoft добавила поддержку 64-битных приложений в Windows 10 для ARM-процессоров
Microsoft возобновляет распространение обновления Windows 10 October 2018Microsoft возобновляет распространение обновления Windows 10 October 2018
Чип Apple T2 на новых MacBook блокирует установку LinuxЧип Apple T2 на новых MacBook блокирует установку Linux
Последние новости
Подгружаем последние новости