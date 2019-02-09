Microsoft просит не использовать Internet Explorer

Эксперт по кибербезопасности Windows Крис Джексон обнародовал статью «Риски использования Internet Explorer», цель которой по сути заключена в том, чтобы убедить пользователей Windows отказаться от Internet Explorer.

Internet-Explorer

Не смотря на то, что большая часть пользователей давно сменила Internet Explorer на Chrome, Firefox, Opera или Edge, в бизнес-сегменте до сих пор продолжают использовать устаревший браузер для давно не обновляемых веб-приложений. Попытки Microsoft устранить причины использования Internet Explorer не всегда оказываются успешными и могут встречать сопротивление со стороны компаний, не желающих обновлять свои веб-приложения.

Эксперт акцентирует внимание на том, что Internet Explorer был оставлен в Windows 10 исключительно с целью поддержания совместимости, а не для ежедневного использования.

Напомним, Microsoft завершила эру Internet Explorer практически 4 года назад, когда место стандартного браузера в Windows 10 занял новый Edge. Microsoft прекратила поддержку Internet Explorer, в результате чего код браузера устарел и он перестал соответствовать современным сетевым стандартам. Тем не менее, Internet Explorer и по сей день остался своего рода «заплаткой» Windows 10 для совместимости.


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