Skype научился размывать фон во время видеозвонков
Мессенджер Skype
Новая функция работает на базе алгоритмов машинного обучения. ИИ фокусируется на звонящем, распознавая его волосы, руки и кисти. Они остаются без изменений, тогда как фон размывается.
По словам разработчиков, новая функция поддерживается на большинстве ноутбуков и десктопов.
Как настроить «минимизацию фона», можно узнать в
Напомним, что в сентябре Microsoft представил обновлённый дизайн Skype. В этой версии оформления разработчики убрали функцию Highlights, напоминающую Snapchat Stories, и упростили интерфейс мессенджера.
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07.02.2019 19:12