Skype научился размывать фон во время видеозвонков

Мессенджер Skype добавил новую функцию, которая позволяет размывать фон во время видеозвонков. Теперь пользователям можно будет не беспокоиться об интерьере и чистоте того помещения, в котором они находятся на момент разговора.

Новая функция работает на базе алгоритмов машинного обучения. ИИ фокусируется на звонящем, распознавая его волосы, руки и кисти. Они остаются без изменений, тогда как фон размывается.

По словам разработчиков, новая функция поддерживается на большинстве ноутбуков и десктопов.

Как настроить «минимизацию фона», можно узнать в Справке .

Напомним, что в сентябре Microsoft представил обновлённый дизайн Skype. В этой версии оформления разработчики убрали функцию Highlights, напоминающую Snapchat Stories, и упростили интерфейс мессенджера.