Динамики MacBook Pro перегорают из-за бага в Adobe Premiere Pro

На форумах поддержки Adobe появились многочленные жалобы на Premiere Pro – программа искажает звук при воспроизведении видео, музыки, что в свою очередь приводит к полному перегоранию динамиков. Во многих случаях проблема возникала, когда пользователи редактировали звук в видеоклипах.

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Первые жалобы от пользователей появились ещё в ноябре прошлого года, а в январе нынешнего года сообщений о проблеме появилось гораздо больше. Обнаруженный баг затрагивает последние версии 12.0.1 и 12.0.2 приложения Premiere Pro CC для macOS. Точная причина возникновения бага, а также количество пострадавших пользователей, пока не обнаружена.

Представитель Adobe одному из владельцев Mac порекомендовал отключить микрофон MacBook Pro в Premiere Pro, но это не решило проблему.

Одному из пользователей MacBook Pro негарантийный ремонт динамиков обошелся в Apple Store в $600. Такая высокая цена обусловлена тем, что для замены поврежденных динамиков необходимо заменить всю плату, которая включает в себя динамики, клавиатуру, трекпад и аккумулятор.

Adobe и Apple пока не прокомментировали возникшую проблему.


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