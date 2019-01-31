Microsoft намерена отказаться от живых плиток в Windows 10

Microsoft намерена отказаться от живых плиток в десктопной версии ОС Windows 10 в пользу статичного меню «Пуск».

ОС Windows 10

Последняя тестовая сборка Windows 10 19H1 лишена функции закрепления новых приложений в меню «Пуск». Таким образом, при установке приложений не будут создаваться живые плитки в меню «Пуск», что является первым шагом в отказе от данной функции.

Напомним, живые плитки впервые появились в Windows Phone, откуда они были перенесены в Windows 8, заменив традиционное меню «Пуск», что вызвало большое возмущение у пользователей. После многочисленных жалоб, рэдмондская компания уступила и уже в ОС Windows 10 вернула «Пуск», перенеся живые плитки туда.


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