FaceTime позволяет слышать и видеть собеседника до того, как тот примет вызов

В FaceTime обнаружили ошибку, которая позволяет во время группового звонка слышать и даже видеть собеседника по ту сторону линии ещё до того, как абонент примет вызов.

Apple FaceTime

Прослушка работает на всех устройствах с iOS 12.1.2 и 12.2, а также на компьютерах с macOS. Единственный способ защититься от этого – отключить FaceTime.

Как это работает?

Пользователь делает видеовызов другому пользователю в FaceTime. Во время набора номера, прежде чем абонент ответит, нужно сразу сделать свайп вверх и добавить к звонку свой номер телефона. В итоге система путается, начиная записывать звук с устройства собеседника, даже если тот не принял и не отклонил вызов.

pic.twitter.com/gr8llRKZxJ

Benji Mobb™ (@BmManski) January 28, 2019


При этом, если ваш собеседник нажмет кнопку разблокировки или клавиши громкости, чтобы сбросить вызов, то смартфон начнет передавать ещё и видео с фронтальной камеры, но без звука. При этом абонент никак не поймёт, что в это время его камера передает видео.

Ответ Apple

Apple уже в курсе проблемы и обещает выпустить апдейте с фиксом бага до конца недели. Пока же «яблочная» компания, в качестве временной меры, отключила функцию групповых видеозвонков FaceTime на серверной стороне.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
FaceTime позволяет слышать и видеть собеседника до того, как тот примет вызовFaceTime позволяет слышать и видеть собеседника до того, как тот примет вызов
HackerRank: JavaScript обошёл Java в качестве самого популярного языка программированияHackerRank: JavaScript обошёл Java в качестве самого популярного языка программирования
Блок рекламы


Похожие новости
Новый AdBlock позволяет блокировать отслеживание пользователей соцсетямиНовый AdBlock позволяет блокировать отслеживание пользователей соцсетями
Root Linux Conference 2018: что крутого создают украинские разработчикиRoot Linux Conference 2018: что крутого создают украинские разработчики
В uTorrent нашли уязвимость, которая позволяет сайтам получать контроль над ПК
Apple работает над Animoji в FaceTime и вкладками для iPad-приложенийApple работает над Animoji в FaceTime и вкладками для iPad-приложений
Opera внедрила защиту от скрытого майнинга в мобильные браузерыOpera внедрила защиту от скрытого майнинга в мобильные браузеры
Критическая уязвимость CVE-2017-14746 в Samba 4.x позволяет удалённо выполнять кодКритическая уязвимость CVE-2017-14746 в Samba 4.x позволяет удалённо выполнять код
Инженер Google придумал, как защитить Chrome от скрытого майнинга
Как понять, что с вашего ПК майнят биткоины без разрешения. И как этого не допуститьКак понять, что с вашего ПК майнят биткоины без разрешения. И как этого не допустить
Red Hat исправила 3 уязвимости в Ansible, одна из которых позволяет выполнять код на сервереRed Hat исправила 3 уязвимости в Ansible, одна из которых позволяет выполнять код на сервере
Уязвимость CVE-2017-7494 в Samba позволяет исполнять произвольный код на удалённой системеУязвимость CVE-2017-7494 в Samba позволяет исполнять произвольный код на удалённой системе
Последние новости
Подгружаем последние новости