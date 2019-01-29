FaceTime позволяет слышать и видеть собеседника до того, как тот примет вызов
В FaceTime обнаружили ошибку, которая позволяет во время группового звонка слышать и даже видеть собеседника по ту сторону линии ещё до того, как абонент примет вызов.
Прослушка работает на всех устройствах с iOS 12.1.2 и 12.2, а также на компьютерах с macOS. Единственный способ защититься от этого – отключить FaceTime.
Как это работает?
Пользователь делает видеовызов другому пользователю в FaceTime. Во время набора номера, прежде чем абонент ответит, нужно сразу сделать свайп вверх и добавить к звонку свой номер телефона. В итоге система путается, начиная записывать звук с устройства собеседника, даже если тот не принял и не отклонил вызов.
При этом, если ваш собеседник нажмет кнопку разблокировки или клавиши громкости, чтобы сбросить вызов, то смартфон начнет передавать ещё и видео с фронтальной камеры, но без звука. При этом абонент никак не поймёт, что в это время его камера передает видео.
Ответ Apple
Apple уже в курсе проблемы и обещает выпустить апдейте с фиксом бага до конца недели. Пока же «яблочная» компания, в качестве временной меры, отключила функцию групповых видеозвонков FaceTime на серверной стороне.
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