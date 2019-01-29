HackerRank: JavaScript обошёл Java в качестве самого популярного языка программирования
Платформа HackerRank, объединяющая более 5 млн программистов со всего мира, опубликовала результаты своего ежегодного исследования, посвящённого навыкам разработчиков –
В ходе исследования разработчиков спросили, какие языки программирования они знают, и какие хотели бы выучить. 73% респондентов заявили, что знают JavaScript. В 2017 году эта цифра составляла 66%.
Таким образом, в 2018 году самым популярным языком программирования был JavaScript, тогда как в 2017 году этот статус принадлежал Java.
Что касается тех языков, которые программисты хотели бы выучить, то в прошлом году в этом сегменте лидировали Go, Kotlin и Python. В 2019 году они сохранили свои позиции.
Фреймворки
Самым популярным фреймворком по-прежнему остаётся AngularJS, однако всё больше разработчиков начинают также изучать React. За последний год количество программистов, которые знают React, выросло с 20% в 2017 до 26% в 2018.
В будущем этот тренд, скорее всего, продолжится. В этом году разработчики также больше всего заинтересованы в изучении React.
Более того, специалисты этого направления пользуются наибольшим спросом со стороны компаний.
Технологии, достойные принятия
Что касается применения инноваций в реальной жизни, то 53% разработчиков считают, что в ближайшие два года массовое принятие ожидает технологии в области «интернета вещей» (IoT).
Второе место в этом списке занимают разработки в области искусственного интеллекта. 55% респондентов назвали вероятность того, что к 2020 году глубокое обучение получит массовое применение, «очень реалистичной». За ним следуют Cloud ML (41%) и технологии компьютерного зрения (38%).
Что касается блокчейна, активно обсуждаемого в последний год, то большинство разработчиков назвали эту технологию «слишком переоценённой».
Последнее место в списке претендентов на массовое принятие значатся квантовые вычисления. По ним вероятность широкого использования к 2020 году, по мнению респондентов, минимальна.
Напомним, что по данным GitHub, JavaScript является самым популярным языком программирования с 2012 года.
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Soft
18.01.2019 12:31