HackerRank: JavaScript обошёл Java в качестве самого популярного языка программирования

Платформа HackerRank, объединяющая более 5 млн программистов со всего мира, опубликовала результаты своего ежегодного исследования, посвящённого навыкам разработчиков – Developer Skills Report 2019. В опросе приняли участие более 71 тыс. инженеров по программному обеспечению из 100+ стран.

В ходе исследования разработчиков спросили, какие языки программирования они знают, и какие хотели бы выучить. 73% респондентов заявили, что знают JavaScript. В 2017 году эта цифра составляла 66%.

Таким образом, в 2018 году самым популярным языком программирования был JavaScript, тогда как в 2017 году этот статус принадлежал Java.

Что касается тех языков, которые программисты хотели бы выучить, то в прошлом году в этом сегменте лидировали Go, Kotlin и Python. В 2019 году они сохранили свои позиции.

Фреймворки

Самым популярным фреймворком по-прежнему остаётся AngularJS, однако всё больше разработчиков начинают также изучать React. За последний год количество программистов, которые знают React, выросло с 20% в 2017 до 26% в 2018.

В будущем этот тренд, скорее всего, продолжится. В этом году разработчики также больше всего заинтересованы в изучении React.

Более того, специалисты этого направления пользуются наибольшим спросом со стороны компаний.

Технологии, достойные принятия

Что касается применения инноваций в реальной жизни, то 53% разработчиков считают, что в ближайшие два года массовое принятие ожидает технологии в области «интернета вещей» (IoT).

Второе место в этом списке занимают разработки в области искусственного интеллекта. 55% респондентов назвали вероятность того, что к 2020 году глубокое обучение получит массовое применение, «очень реалистичной». За ним следуют Cloud ML (41%) и технологии компьютерного зрения (38%).

Что касается блокчейна, активно обсуждаемого в последний год, то большинство разработчиков назвали эту технологию «слишком переоценённой».

Последнее место в списке претендентов на массовое принятие значатся квантовые вычисления. По ним вероятность широкого использования к 2020 году, по мнению респондентов, минимальна.

Напомним, что по данным GitHub, JavaScript является самым популярным языком программирования с 2012 года.


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