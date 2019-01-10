Блокировщик рекламы в Chrome заработает по всему миру с 9 июля

Google объявил, что блокировщик рекламы, встроенный в браузер Chrome, начнёт работать по всему миру с 9 июля 2019 года. На данный момент он запущен только в США и Канаде.

Chrome начал фильтровать рекламу, не соответствующую стандартам Coalition for Better Ads, в феврале прошлого года. По данным Google, это принесло хорошие результаты: по состоянию на 1 января, две трети сайтов, которые не соблюдали стандарты коалиции, исправили свои недочёты. Более того, из миллионов ресурсов, проверенных на эту дату, менее 1% подпадали под действие блокировщика рекламы.

Помимо фильтрации нежелательной рекламы, Google также прекратил продажу всех видов объявлений, нарушающих стандарты Coalition for Better Ads, на всех своих рекламных платформах.

Всего коалиция выделяет 12 типов рекламы, доставляющей значительные неудобства пользователям:

Проверить сайт на наличие такого рода нарушений можно с помощью отчёта о реализации рекламы в Search Console. Начиная с 9 января, использовать его могут издатели по всему миру.

Напомним, что запуск функции блокировки рекламы в Chrome – это одно из направлений поддержки отраслевой инициативы «Coalition for Better Ads», членом которой стал Google. В группу также входят такие крупные компании, как Facebook, Microsoft, News Corp. и другие организации.

О том, что Google готовится к запуску блокировщика рекламы в Chrome, стало известно в апреле 2017 года. С деталями работы адблокера можно ознакомиться здесь.

Отметим также, что в декабре вышел Chrome 71 с расширенным блокировщиком рекламы и новыми предупреждениями.


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