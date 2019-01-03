Спустя более чем три года после выхода Windows 10 обошла Windows 7 по доле рынка. Об этом свидетельствуют данные Net Applications .

После официального релиза 29 июля 2015 года Windows 10 начала активно наращивать свою долю, но этот рост быстро замедлился. Изначально Microsoft планировал достичь цифры в 1 млрд устройств под управлением Windows 10 в «два или три года» после релиза. Однако впоследствии компания признала, что эти прогнозы были слишком оптимистичными.

За первые четыре недели операционная система была установлена на более чем 75 млн ПК. Через 10 недель была достигнута отметка в 110 млн устройств, через полгода – в 200 млн, через восемь месяцев – в 300 млн, через 14 месяцев – в 400 млн, а через 21 и 27 месяцев в 500 млн и 600 млн соответственно. В сентябре, спустя 37 месяцев после запуска, Windows 10 перешла отметку в 700 млн устройств.

В ноябре на долю Windows 10 приходилось 38,14% рынка, а в декабре ОС преодолела отметку в 39,22%. Рост рыночной доли Windows 10 значительно замедлился после того, как в июле 2016 года истёк период бесплатного обновления.

Доля Windows 8 уменьшилась на 0,05% до 0,88%, Windows 8.1 потеряла 0,14% – до 4,45%. Вместе на конец декабря они владели 5,33% рынка.

Windows 7 потеряла 1,99% рынка, её доля уменьшилась с 38,89% до 36,90%. Это позволило Windows 10 стать самой популярной десктопной ОС в декабре.

Доля Windows Vista больше не отслеживается, а доля Windows XP выросла на 0,31% до 4,54%.

Рыночная доля Windows в целом в декабре увеличилась на 0,83% до 86,20%. В декабре 2017 года она составляла 88,51%.

Напомним, что в октябре 2018 года Windows 10 впервые обошла Windows 7 по доли использования.