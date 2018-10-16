Chrome, IE, Edge, Firefox и Safari отключат TLS 1.0 и TLS 1.1 в 2020 году
Transport Layer Security (TLS) – это протокол защиты транспортного уровня, обеспечивающий защищённую передачу данных между узлами в сети интернет. Веб-сайты используют его для создания защищённых соединений между своими серверами и браузерами.
Последняя версия протокола, TLS 1.3, уже поддерживается Chrome и Firefox. Microsoft и Apple добавят поддержку TLS 1.3 в будущих версиях своих браузеров.
19 января 2019 года TLS 1.0 исполнится 20 лет.
Что планируют сделать браузеры:
- TLS 1.0 и TLS 1.1 будут отключены в Chrome 81. Ранний запуск этого изменения будет начат в январе 2020 года.
- Edge и Internet Explorer 11 отключат TLS 1.0 и TLS 1.1, установленные по умолчанию, в первой половине 2020 года.
- Firefox отключит поддержку TLS 1.0 и TLS 1.1 в марте 2020 года.
- Из браузера Safari эти версии TLS будут удалены в рамках обновления iOS и macOS в марте 2020 года.
По данным SSL Labs, на сегодняшний день TLS 1.2 поддерживают 94% сайтов.
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16.10.2018 08:53