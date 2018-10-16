Chrome, IE, Edge, Firefox и Safari отключат TLS 1.0 и TLS 1.1 в 2020 году

Google, Microsoft, Mozilla и Apple объявили, что в 2020 году отключат TLS 1.0 и 1.1 в своих браузерах. Разработчики всех четырёх браузеров призывают администраторов сайтов как можно скорее отказаться от устаревших версий протокола и перейти на TLS 1.2 или выше.

Transport Layer Security (TLS) – это протокол защиты транспортного уровня, обеспечивающий защищённую передачу данных между узлами в сети интернет. Веб-сайты используют его для создания защищённых соединений между своими серверами и браузерами.

Последняя версия протокола, TLS 1.3, уже поддерживается Chrome и Firefox. Microsoft и Apple добавят поддержку TLS 1.3 в будущих версиях своих браузеров.

19 января 2019 года TLS 1.0 исполнится 20 лет.

Что планируют сделать браузеры:

  • TLS 1.0 и TLS 1.1 будут отключены в Chrome 81. Ранний запуск этого изменения будет начат в январе 2020 года.
  • Edge и Internet Explorer 11 отключат TLS 1.0 и TLS 1.1, установленные по умолчанию, в первой половине 2020 года.
  • Firefox отключит поддержку TLS 1.0 и TLS 1.1 в марте 2020 года.
  • Из браузера Safari эти версии TLS будут удалены в рамках обновления iOS и macOS в марте 2020 года.

По данным SSL Labs, на сегодняшний день TLS 1.2 поддерживают 94% сайтов.


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