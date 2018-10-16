Adobe выпустит полноценный Photoshop для iPad

Adobe на конференции Adobe Max 2018 заявила о выпуске «полноценной» версии Photoshop CC для iPad с обновлённым интерфейсом, оптимизированным под сенсорный дисплей, в 2019 году.

Photoshop CC на iPad поддерживает работу с файлами в формате PSD и имеет стандартный набор инструментов, включая слои. Интерфейс приложения полностью соответствует десктопной версии, включая аналогичную панель инструментов с полным набором функций.