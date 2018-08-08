Украинский IT-специалист написал книгу по программированию для новичков. Ее можно скачать бесплатно

Яков работает QA-экспертом в швейцарской консалтинговой IT-компании Knowledge Expert. Помимо основной работы, Яков преподавал различные IT-дисциплины в школе IT Labs, а сегодня разрабатывает собственный курс по программированию «для чайников». О своей книге он рассказал в Facebook: «Уже года два стараюсь, когда есть время, педалить бесплатный курс — вступление в программирование и разработка веб-приложений с HTML, CSS и JavaScript. Времени мало и процесс очень затягивается. Вот решил упростить формат к книге для начала, пишут AIN.UA .

Книга должна быть по силам для всех — от детей до их родителей, с единственным условием — быть уверенным пользователем компьютера. Она должна помочь почувствовать на вкус разработку реального продукта и определить свою роль в IT — разработчика, тестера, может, чего-то другого».

Книга написана простым языком и мало чем напоминает традиционные ученики по программированию. Она почти полностью состоит из примеров, по которым читатель может самостоятельно написать простейшие программы.

Теоретический материал и пояснения максимально сжаты — развернутых абзацев про историю и развитие JavaScript в книге вы не найдете.

Некоторые дополнительные материалы автор предлагает нагуглить самостоятельно — в качестве домашнего задания. Впрочем, самообразование — это постоянный процесс совершенствования программиста. В некоторых школах, таких как «Школа 42», все обучение целиком построено на самостоятельном поиске информации и взаимодействии с будущими коллегами.

Книга насчитывает 146 страниц и доступна в электронном варианте в формате PDF для чтения на десктопе, также ее можно загрузить на iPhone или iPad . Скачать книгу можно по ссылке на leanpub.com. Чтобы получить ссылку бесплатно, нужно протянуть ползунки до $0.

Желающие могут заплатить за книгу — автор оценивает ее в $20. Также Яков принимает донаты от тех, кому станет полезным его книга, в криптовалютах через QR-коды, которые размещены в самой книге — во вступительном слове.

По словам Якова, на создание книги он потратил в общей сложности 4-6 месяцев, растянутых на два года. С украинского языка он затем перевел ее на английский и русский. Фронтенд — это лишь первая часть книги — сейчас Яков работает над ее продолжением, посвященном бэкенду.

Яков Крамаренко

«Это все будет одна книга. Просто я буду публиковать ее новые версии. Сейчас в книге одна часть — фронтенд. Еще точно будут части про бэкенд, автоматизацию, тестирование. Возможно «процессы/менеджмент». Также планирую привлечь сторонних авторов к созданию частей про бизнес анализ и дизайн, так как это не мой профиль. Идея в том, чтобы отразить весь процесс разработки программного обеспечения, а не только программирование, — рассказал Яков в комментарии AIN.UA.

Первая версия книги — это «интро». Чтобы новичок не бросался с головой во что-то одно, где, как он слышал, больше платят, а мог попрактиковаться понемногу во всем — почувствовать и выбрать то, что ему действительно подходит».

К слову, у книги интересная история — она начиналась, как совместный проект Якова и его друзей по созданию онлайн-курса для тех, кто хочет изучить программирование с нуля. Дальше пути авторов разделились, Яков выпал из процесса, однако решил довести свою задумку до конца, хоть уже и отдельно от товарищей, которые сегодня создают собственный курс. Книга «Вступ до розробки» стал первым этапом реализации его собственной программы. Более подробно эта история описана во вступлении к книге.