Google высмеяла недостатки Windows и macOS

Google опубликовала новое рекламное видео, демонстрирующее преимущества Chromebook над Windows и macOS.

Google Pixelbook

В рекламном видео сообщается, что Chromebook имеет интегрированную защиту от вирусов, систему автоматического обновления, хорошие показатели автономности, а также огромное количество приложений с мобильной ОС Android. В то же время, Windows и macOS продемонстрированы с не самой положительной стороны – с массой ошибок и недочётов.

Данная реклама является первой, демонстрирующей превосходство Chromebook над Windows и macOS. Примечательно, что данное видео было выпущено спустя 5 лет после выхода аналогичного ролика от Microsoft с отображением недостатков Chromebook.

Стоит заметить, что перечисленные недостатки Windows и macOS постепенно устраняются. Например, Windows 10 получил интегрированный антивирус и систему автоматических обновлений. Помимо этого, стабильность работы и автономность Windows и macOS были сильно оптимизированы.


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