Google Chrome стал доступен на VR-устройствах Daydream View

Google официально запустил браузер Chrome на VR-устройствах Daydream View и Lenovo Mirage Solo.

VR-версия Chrome имеет практически ту же функциональность, что и десктопная. Основным отличием стало добавление «режима кинотеатра», который оптимизирует веб-видео для просмотра в виртуальной реальности.

Chrome также поддерживает стандарт WebVR, благодаря чему пользователи могут получать доступ к VR-активностям в интернете через гарнитуру Daydream.

«Все функции, которые вы любите в Chrome – начиная от голосового поиска и до режима инкогнито и сохранения закладок – теперь доступны на устройстве Daydream. Но мы также добавили функции, предназначенные специально для Daydream, такие как «режим кинотеатра», — отметили в Google.

Ранее у пользователей Daydream View (и других VR-гарнитур) уже был доступ к VR Chrome и компонентам WebVR через тестовые версии браузера и Android-приложение Chrome. Теперь Google выпустил стабильную VR-версию Chrome.

Интеграция Daydream с другими продуктами Google – это важный этап для компании, хотя VR-приложения Google доступны и на других VR-гарнитурах. На прошлой неделе компания также выпустила приложение YouTube для Samsung Gear VR.

Напомним, что Google активно осваивает виртуальную реальность и уже довольно длительное время экспериментирует с рекламой в этом пространстве.

Платформа виртуальной реальности Daydream была представлена на конференции Google I/O в 2016 году.


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