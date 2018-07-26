Microsoft обновит Windows 10, чтобы она не перезагружалась в самый неподходящий момент

Microsoft объявила о выпуске новой версии операционной системы Windows 10. Одним из главных нововведений станет «умное» определение оптимального времени, когда система может обновиться. Об этом сообщается на официальном сайте Microsoft . , пишут AIN.UA

Новая версия Windows будет предугадывать, когда система может обновиться, чтобы не прерывать работу пользователя. «Она будет понимать, что человек находится за компьютером и не станет перезагружаться. Более того, система даже сможет предугадать, что человек отошел от устройства ненадолго — например, взять кофе — и также не будет прекращать работу», — говорится в сообщении. В компании отметили, что тестировали эту модель на внутренних устройствах — и получили «обещающие» результаты.

Первая версия Windows 10 была представлена в июле 2015 года. С самого начала ее пользователи жаловались на постоянные обновления — и часто они случались в самый неподходящий момент.

Среди других изменений в новой версии — обновление браузера Edge, новые эмодзи и ряд небольших багфиксов. Пока что новая Windows 10 будет доступна для «инсайдеров». Точной даты выпуска апдейта для всех пользователей пока нет.