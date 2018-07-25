Apple признала проблему замедления топовых Macbook Pro и выпустила обновление ПО для ее решения

На прошлой неделе пользователь заметил, что новый Macbook Pro с чипом Intel Core i9 страдает от троттлинга: ноутбук перегревался, и как результат, снижалась его производительность. Apple признала проблему и 24 июля выпустила обновление, предназначенное для ее решения, пишут AIN.UA .

По данным компании, термическое регулирование вызвано программной ошибкой. Это удалось обнаружить в ряде дополнительных тестов, которые специалисты Apple провели после публикации проблемы YouTube-блогером Дейвом Ли.

Представители Apple пояснили журналистам The Verge, что троттлинг проявлялся только при довольно специфических, очень интенсивных нагрузках, поэтому компания не заметила ошибку до выпуска. Ошибка влияет на каждое новое поколение MacBook Pro, включая 13 и 15-дюймые модели и все конфигурации процессоров Intel . На предыдущие поколения она не распространяется.

После обширного тестирования производительности в рамках многочисленных рабочих нагрузок мы обнаружили, что в прошивке отсутствует цифровой ключ, который воздействует на систему управления температурой и может приводить к снижению частоты тактовых импульсов при тяжелых тепловых нагрузках на новом MacBook Pro. Исправление ошибки включено в сегодняшнее обновление macOS High Sierra 10.13.6 и рекомендуется к установке.

Apple извинилась перед пользователями и пообещала обеспечить им заявленную в ранее производительность: «Мы приносим извинения любому клиенту, который испытал менее оптимальную производительность в своих новых системах. Клиенты могут ожидать, что новый 15-дюймовый MacBook Pro будет на 70% быстрее, а 13-дюймовый MacBook Pro с сенсорной панелью будет до 2 раз быстрее, как показано в результатах на нашем сайте».