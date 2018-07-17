Skype переведет всех десктоп-пользователей на новый дизайн. Появится запись звонков и шифрование
Microsoft огласила о планах перевести всех пользователей десктопного Skype на новый дизайн. Впервые он дебютировал более года назад на мобильных операционных системах, пишут
Что касается Windows, ранее там параллельно существовали два альтернативных официальных клиента: один распространялся через Windows Store и был оформлен в новом дизайне, а второй являлся «классическим» Win32-приложением, корни создания которого уходили во времена покупки сервиса.
К концу августа компания планирует закончить поддержку устаревшей программы и вынудить всех пользователей обновиться до актуальной версии 8.0. Таким образом Microsoft унифицирует разработку под все десктопные и мобильные системы.
Новый «классический» клиент получит обновленный дизайн, поддержку упоминаний и реакций в чатах, панель уведомлений, галерею файлов, ссылок и фото, которыми делились участники диалога. Максимальный размер файлов в версии 8.0 увеличен до 300 МБ. В ней поддерживаются групповые видеозвонки в Full-HD качестве с участием до 24 людей.
Кроме того, на подходе новые функции. В течение этого лета новый Skype получит встроенную функцию записи звонков — ранее для этого приходилось использовать сторонний (зачастую, платный) софт. Появится оконечное шифрование переписки и разговоров по протоку Signal. Также Skype научится отображать уведомления о том, что собеседник не только получил, но и прочитал сообщение. Наконец, Microsoft облегчит использование сервиса на стримах с помощью нового API.
Microsoft ожидает, что переход всех пользователей на новую версию состоится до 1 сентября. К тому времени Win32-приложение перестанет поддерживаться.
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17.07.2018 19:38