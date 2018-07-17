Skype переведет всех десктоп-пользователей на новый дизайн. Появится запись звонков и шифрование

Microsoft огласила о планах перевести всех пользователей десктопного Skype на новый дизайн. Впервые он дебютировал более года назад на мобильных операционных системах, пишут AIN.UA .

Что касается Windows, ранее там параллельно существовали два альтернативных официальных клиента: один распространялся через Windows Store и был оформлен в новом дизайне, а второй являлся «классическим» Win32-приложением, корни создания которого уходили во времена покупки сервиса.

К концу августа компания планирует закончить поддержку устаревшей программы и вынудить всех пользователей обновиться до актуальной версии 8.0. Таким образом Microsoft унифицирует разработку под все десктопные и мобильные системы.

Новый «классический» клиент получит обновленный дизайн, поддержку упоминаний и реакций в чатах, панель уведомлений, галерею файлов, ссылок и фото, которыми делились участники диалога. Максимальный размер файлов в версии 8.0 увеличен до 300 МБ. В ней поддерживаются групповые видеозвонки в Full-HD качестве с участием до 24 людей.

Кроме того, на подходе новые функции. В течение этого лета новый Skype получит встроенную функцию записи звонков — ранее для этого приходилось использовать сторонний (зачастую, платный) софт. Появится оконечное шифрование переписки и разговоров по протоку Signal. Также Skype научится отображать уведомления о том, что собеседник не только получил, но и прочитал сообщение. Наконец, Microsoft облегчит использование сервиса на стримах с помощью нового API.

Microsoft ожидает, что переход всех пользователей на новую версию состоится до 1 сентября. К тому времени Win32-приложение перестанет поддерживаться.