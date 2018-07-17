В Google Chrome появится встроенный определитель «тяжёлых» страниц

Разработчики браузера Google Chrome тестируют новую функцию Heavy Page Capping, которая позволит пользователям экономить интернет-трафик.

Эта функция будет автоматически анализировать, сколько данных нужно на загрузку страницы, и предупреждать пользователей о повышенном расходе трафика. При этом браузер позволит отменить загрузку, чтобы сэкономить данные.

С помощью новой функции пользователи также смогут установить лимит на расход данных на уровне 1 МБ.

Несмотря на очевидную полезность для мобильных устройств, эта функция также будет работать на десктопах. Согласно описанию в Canary, в список поддерживаемых платформ войдут Mac, Windows, Linux, Chrome OS и Android.

На данный момент Heavy Page Capping доступна для тестирования в Chrome Canary. Когда она будет запущена для всех пользователей, пока неизвестно.