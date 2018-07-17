В Google Chrome появится встроенный определитель «тяжёлых» страниц
Разработчики браузера Google Chrome тестируют новую функцию Heavy Page Capping, которая позволит пользователям экономить интернет-трафик.
Эта функция будет автоматически анализировать, сколько данных нужно на загрузку страницы, и предупреждать пользователей о повышенном расходе трафика. При этом браузер позволит отменить загрузку, чтобы сэкономить данные.
С помощью новой функции пользователи также смогут установить лимит на расход данных на уровне 1 МБ.
Несмотря на очевидную полезность для мобильных устройств, эта функция также будет работать на десктопах. Согласно описанию в Canary, в список поддерживаемых платформ войдут Mac, Windows, Linux, Chrome OS и Android.
На данный момент Heavy Page Capping доступна для тестирования в Chrome Canary. Когда она будет запущена для всех пользователей, пока неизвестно.
Отметим, что в Google Chrome уже есть встроенная функция экономии трафика, однако она не предупреждает пользователей о возможном перерасходе данных, а лишь минимизирует объём обрабатываемой информации.
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