Microsoft запустила бесплатную версию корпоративного мессенджера Teams

Microsoft расширяет доступность своего корпоративного мессенджера Teams, запущенного в 2016 году. Отныне сервис предлагает условно-бесплатный тариф. Он не требует от участников подписываться на Office 365, сообщается в официальном блоге, пишут AIN.UA .

Новая версия поддерживает до 300 человек, безлимитное количество сообщений и поиск по ним. Кроме того, не ограничено количество интеграций с другими сервисами, а также доступны групповые аудио- и видеозвонки. Для сравнения, главный конкурент проекта, мессенджер Slack, урезает возможности бесплатного тарифа в отношении поиска (по последним 10 000 сообщениям), интеграций (до 10) и не поддерживает групповые звонки.

Также Microsoft позволит создавать «гостевые» аккаунты — с ними можно присоединиться к серверу, не будучи членом команды. Наконец, Teams предлагает бесплатно 10 ГБ облачного места на команду и по 2 ГБ на каждого пользователя против 5 ГБ в бесплатной версии Slack.

Все участники коллектива смогут пользоваться веб-версиями Word, Excel, PowerPoint и OneNote, которые интегрированы в сервис. Интеграция десктопных версий остается эксклюзивом платного тарифа, который стартует от $5/месяц за пользователя.