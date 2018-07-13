Microsoft запустила бесплатную версию корпоративного мессенджера Teams
Microsoft расширяет доступность своего корпоративного мессенджера Teams, запущенного в 2016 году. Отныне сервис предлагает условно-бесплатный тариф. Он не требует от участников подписываться на Office 365, сообщается в официальном блоге, пишут
Новая версия поддерживает до 300 человек, безлимитное количество сообщений и поиск по ним. Кроме того, не ограничено количество интеграций с другими сервисами, а также доступны групповые аудио- и видеозвонки. Для сравнения, главный конкурент проекта, мессенджер Slack, урезает возможности бесплатного тарифа в отношении поиска (по последним 10 000 сообщениям), интеграций (до 10) и не поддерживает групповые звонки.
Также Microsoft позволит создавать «гостевые» аккаунты — с ними можно присоединиться к серверу, не будучи членом команды. Наконец, Teams предлагает бесплатно 10 ГБ облачного места на команду и по 2 ГБ на каждого пользователя против 5 ГБ в бесплатной версии Slack.
Все участники коллектива смогут пользоваться веб-версиями Word, Excel, PowerPoint и OneNote, которые интегрированы в сервис. Интеграция десктопных версий остается эксклюзивом платного тарифа, который стартует от $5/месяц за пользователя.
В Microsoft также запланировали добавление нескольких улучшений: размытие фона при видеозвонках, облачную запись разговоров, подстрочный перевод на разные языки. Сейчас Teams локализирован на 40 языков, в том числе украинский.
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13.07.2018 10:35