NVIDIA создала ИИ, моментально улучшающий изображения

NVIDIA совместно с MIT (Массачусетским технологическим институтом) и Университетом Аалто изобрели методику улучшения качества фотоснимков с помощью искусственного интеллекта.

Принцип работы

Для этого использовались видеокарты NVIDIA Tesla P100 и библиотека машинного обучения TensorFlow с ускорителем cuDNN, благодаря чему нейросеть обработала 50 000 фотоснимков ImageNet. Это позволило научить ИИ улучшать качество изображений путем их реконструкции или удаления лишних элементов после сопоставляения идентичных чистых и «зашумленных» снимков.

Спустя некоторое время система смогла находить, а также исправлять шумы и артефакты в автоматическом режиме без необходимости оригинального изображения.

Представленные образцы

Исходя из продемонстрированных образцов, обработанные снимки практически не отличаются от чистых, при этом обработка занимает считанные миллисекунды.

Перспективы

По мнению разработчиков, новая технология будет полезна в медицинской сфере, а в частности в лучевой диагностике для улучшения качества снимков МРТ.