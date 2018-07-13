NVIDIA создала ИИ, моментально улучшающий изображения

NVIDIA совместно с MIT (Массачусетским технологическим институтом) и Университетом Аалто изобрели методику улучшения качества фотоснимков с помощью искусственного интеллекта.

NVIDIA Jetson Xavier

Принцип работы

Для этого использовались видеокарты NVIDIA Tesla P100 и библиотека машинного обучения TensorFlow с ускорителем cuDNN, благодаря чему нейросеть обработала 50 000 фотоснимков ImageNet. Это позволило научить ИИ улучшать качество изображений путем их реконструкции или удаления лишних элементов после сопоставляения идентичных чистых и «зашумленных» снимков.

NVIDIA Example
NVIDIA Example
NVIDIA Example

Спустя некоторое время система смогла находить, а также исправлять шумы и артефакты в автоматическом режиме без необходимости оригинального изображения.

Представленные образцы

Исходя из продемонстрированных образцов, обработанные снимки практически не отличаются от чистых, при этом обработка занимает считанные миллисекунды.

Перспективы

По мнению разработчиков, новая технология будет полезна в медицинской сфере, а в частности в лучевой диагностике для улучшения качества снимков МРТ.


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