Opera представила первый мобильный браузер со встроенным криптокошельком

Opera стала первым в мире браузером, внедрившим поддержку криптовалюты и функционала сети Ethereum. Компания заявила, что новая частная бета-версия браузера Web 3.0 для Android “сочетает в себе простой в использовании криптокошелек с поддержкой децентрализованных приложений Ethereum”.

Разработчик Крис Хамель (Chris Hamel), представляя браузер, написал в блоге, что он обеспечит не только возможность совершения криптовалютных транзакций и доступ к Dapp, но и поддержку их разработчиков.

“Мы думаем, что со встроенным криптокошельком у браузера есть потенциал, чтобы обновить и расширить свою важную роль в качестве инструмента для доступа к информации, совершения транзакций в интернете и управления онлайн-идентификацией пользователей таким образом, чтобы предоставить им больше контроля. Ethereum имеет самое большое сообщество разработчиков, создающих Dapp, и за это время накопило немало сил”, — заключил он.

Кроме Ethereum встроенный криптокошелек браузера Web 3.0 поддерживает токены, использующие протокол ERC20. В будущих релизах компания пообещала добавить поддержку протокола ERC721, который применяется для создания цифровых предметов коллекционирования, в частности, известных CryptoKitties.

Напомним, что в январе Opera внедрила в свои мобильные браузеры защиту от скрытого майнинга криптовалют. А недавно стало известно, что крупнейший производитель майнингового оборудования Bitmain планирует купить пакет акций Opera на $50 млн.