Майнинг-гигант Bitmain собирается вложить $50 миллионов в браузер Opera

Крупнейший производитель майнингового оборудования Bitmain приобретет крупный пакет акций компании Opera Limited, владеющей разработчиком браузера Opera.

О предстоящем публичном размещении акций Opera стало известно в начале июля, однако, кроме того, что компания рассчитывает привлечь $115 млн, никаких подробностей до последнего момента не сообщалось.

Как сообщают СМИ , Tospring Technology Ltd (она же Bitmain) намерена вложить в Opera Limited $50 млн. Еще два пакета акций, которые оцениваются в $10 млн каждый, отойдут двум другим неназванным компаниям.

Напомним, согласно документу, опубликованному на сайте американской комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), более более половины доходов Opera Limited приносит сотрудничество с двумя крупнейшими поисковиками — Google и Яндексом. Так в 2017 году поисковые системы совокупно обеспечили 56,1% (по 43,2% и 12,9%) выручки Opera.

Примечательно, что в декабре 2017 и январе 2018 года Opera Software внедрила встроенную защиту от скрытого майнинга криптовалют в свои десктопные и мобильные продукты, мотивируя это тем, что их пользователи имеют право на защиту от скрытого майнинга, который приводит к перегреву устройств, замедлению их работы и более быстрой разрядке батареи.