Браузер Microsoft Edge будет блокировать рекламу
Microsoft
«Это часть ежемесячных обновлений, которые наша команда выпускает для мобильных приложений», — заявили в пресс-службе Microsoft.
По мнению экспертов отрасли, это нововведение может повысить интерес к браузеру, который пока не пользуется особой популярностью среди пользователей. Согласно разным данным, рыночная доля Edge составляет порядка 4%. В Google Play приложение браузера было скачано около 5 млн раз. Для сравнения, у Chrome эта цифра составляет более 1 млрд.
Adblock Plus зарабатывает на взимании оплаты с таких крупных компаний, как Google, за то, чтобы их реклама была внесена в «белый список» в рамках инициативы Acceptable Ads. Блокировщик утверждает, что пытается улучшить интернет. При этом другие компании, такие как Facebook, воюют с Adblock Plus, защищая свою технологию.
Напомним, что в прошлом году Microsoft вступил в ряды «Коалиции за лучшую рекламу» (Coalition for Better Ads), в состав которой уже входят Google, Facebook, GroupМ, Procter&Gamble, Unilever и другие крупные мировые компании.
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