Браузер Microsoft Edge будет блокировать рекламу

Microsoft объявил , что работает с Adblock Plus над интеграцией технологии блокировки рекламы в мобильную версию браузера Edge. Новая функциональность пока находится в тестовом режиме.

«Это часть ежемесячных обновлений, которые наша команда выпускает для мобильных приложений», — заявили в пресс-службе Microsoft .

По мнению экспертов отрасли, это нововведение может повысить интерес к браузеру, который пока не пользуется особой популярностью среди пользователей. Согласно разным данным, рыночная доля Edge составляет порядка 4%. В Google Play приложение браузера было скачано около 5 млн раз. Для сравнения, у Chrome эта цифра составляет более 1 млрд.

Adblock Plus зарабатывает на взимании оплаты с таких крупных компаний, как Google , за то, чтобы их реклама была внесена в «белый список» в рамках инициативы Acceptable Ads. Блокировщик утверждает, что пытается улучшить интернет. При этом другие компании, такие как Facebook, воюют с Adblock Plus, защищая свою технологию.