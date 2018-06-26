Браузер Microsoft Edge будет блокировать рекламу

Microsoft объявил, что работает с Adblock Plus над интеграцией технологии блокировки рекламы в мобильную версию браузера Edge. Новая функциональность пока находится в тестовом режиме.

«Это часть ежемесячных обновлений, которые наша команда выпускает для мобильных приложений», — заявили в пресс-службе Microsoft.

По мнению экспертов отрасли, это нововведение может повысить интерес к браузеру, который пока не пользуется особой популярностью среди пользователей. Согласно разным данным, рыночная доля Edge составляет порядка 4%. В Google Play приложение браузера было скачано около 5 млн раз. Для сравнения, у Chrome эта цифра составляет более 1 млрд.

Adblock Plus зарабатывает на взимании оплаты с таких крупных компаний, как Google, за то, чтобы их реклама была внесена в «белый список» в рамках инициативы Acceptable Ads. Блокировщик утверждает, что пытается улучшить интернет. При этом другие компании, такие как Facebook, воюют с Adblock Plus, защищая свою технологию.

Напомним, что в прошлом году Microsoft вступил в ряды «Коалиции за лучшую рекламу» (Coalition for Better Ads), в состав которой уже входят Google, Facebook, GroupМ, Procter&Gamble, Unilever и другие крупные мировые компании.


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